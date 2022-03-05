Томпонский район, Якутия, 5 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Томпонском районе Якутии проводится проверка обстоятельств гибели рабочего в шахте. Ещё один мужчина травмирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Afedchenko В шахте

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Обвал произошёл в подземных выработках одной из горнодобывающих компаний республики. Рудник находится в 270 км от посёлка Хандыга. Известно, что погибший сотрудник проводил в шахте технические работы. У травмированного мужчины сломаны обе ноги.

На место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Представители правоохранительных органов намерены осмотреть место происшествия и установить его причины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля произошло обрушение породы в шахте «Денисовская», которая принадлежит компании «Колмар». Пострадали три человека.