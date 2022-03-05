Симферополь, , 12:15 — REGNUM В Республике Крым за сутки госпитализировали ещё 91 пациента с коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб 5 марта. Накануне, 4 марта, сообщалось о 87 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки получили 720 крымчан, это на восемь больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после коронавируса за сутки 1 197 человек, зарегистрирована смерть ещё семи пациентов с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории Крыма заражение коронавирусом подтвердилось у 164 749 человек, из них 56 232 пациента проходили лечение в больницах. Выздоровели уже 153 865 пациентов. Не смогли спасти 4 924 человек.