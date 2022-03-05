Белград, 5 марта 2022, 12:14 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил главу Сербии Александра Вучича с днем рождения, отметив, что Пекин «придает большое значение развитию отношений» с Белградом. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе сербского лидера.
По словам китайского лидера, в последние годы развитие всестороннего стратегического партнерства Китая и Сербии осуществляется на высоком уровне, а обоюдное политическое доверие является твердым.
Как сообщало ИА REGNUM, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине.
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