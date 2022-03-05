Ставрополь, 5 марта, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В России растет число городов, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Речь идет об автоматизации процессов управления дорожным движением, результатом которой должно стать повышение безопасности на дорогах. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Александр Погожев ИА REGNUM Ставрополь

К примеру, в Ставрополе за 2022 год намерены модернизировать и дооснастить еще 17 городских светофоров, сообщает краевое министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Планируется создать подсистемы видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, директивного управления транспортными потоками. Также будет размещено оборудование подсистемы информирования участников дорожного движения с помощью динамических информационных табло и знаков переменной информации. Оно появится на улице Доваторцев д. 80/6 (движение от ул. Южный Обход в сторону ул. Пирогова), на Чапаевском проезде д. 48 (движение от улицы Северный Обход в сторону ул. Пригородной), на Старомарьевском шоссе д. 27/1 (движение от ул. Восточный Объезд в сторону ул. Объездной).

«Интеллектуальная система — это большой набор инструментов, который позволяет увеличить пропускную способность дорог. Это важно для крупных городов, где каждый год наблюдается большой прирост автомобилей. Ставрополь как раз в числе таких городов России, поэтому внедрение этой системы в нем крайне необходимо», — считает замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Александр Ротов.

«За прошедший год нами проведена большая работа: в 24 российских регионах благодаря федеральной поддержке было создано или модернизировано 15 центров управления дорожным движением с которыми интегрировано 1350 детекторов транспортного потока, 630 камер видеонаблюдения, 460 «умных» светофоров, 115 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 70 «умных» остановок, 45 метеостанций», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная его цель — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.