Абакан, 5 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Хакасии задержали двух адвокатов по подозрению в подкупе свидетеля по уголовному делу. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в июне 2021 года подозреваемые решили помочь сотруднику полиции, против которого возбудили дело о служебном подлоге. Один из них являлся защитником полицейского.

«Адвокаты предложили ключевому свидетелю по уголовному делу сорвать очную ставку с полицейским и дать заведомо ложные показания о его непричастности к совершению преступлений, пообещав свидетелю денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей», — отметили в управлении.

Свидетель, как отмечается, выполнил условия лишь частично, за что получил 50 тыс. рублей. Дело против полицейского в настоящее время рассматривается в суде.