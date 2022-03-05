* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:12 — REGNUM Исполняющий обязанности министра внутренних дел в правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани впервые выступил перед СМИ в 5 марта на церемонии выпуска курсантов Полицейской академии.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Раньше его изображение никогда не поступало в прессу или было затушевано. Хаккани находится в санкционном списке ООН, а также в списке лиц, за информацию о которых Соединёнными Штатами объявлено о вознаграждение. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Первоначально объявленная ФБР награда была удвоена до 10 миллионов долларов

Сираджуддин Хаккани — одна из самых влиятельных фигур в нынешнем правительстве Афганистана и глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (наиболее боеспособного и террористически активного крыла «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

По условиям Соглашения в Дохе, «чёрный список» и «поощрительный список» должны были быть учтены в соответствии с обязательствами сторон, но этого до сих пор не сделано. Стороны соглашения обвиняют друг друга в отсутствии соблюдения обязательств по соглашению.