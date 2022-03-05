Москва, , 12:11 — REGNUM Цена кресла в российском космическом корабле «Союз МС» намного ниже цены в корабле Crew Dragon американской компании SpaceX Илона Маска. Об этом 5 марта написал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

Союз МС-09 Nasa.gov

«Crew Dragon оказался значительно выгоднее «Союза МС»? Автор опять перепутал прямой угол с температурой закипания воды, сравнив коммерческую услугу Роскосмоса с внутренней ценой. Естественно, цена кресла в корабле «Союз МС» намного ниже цены в Crew Dragon», — указал он в своем сообщении.

Кроме того, Рогозин отметил, что дополнительным преимуществом российского «Союза» является то, что на нем имеется туалет в отдельном бытовом отсеке, а не «за ширмочкой» над головой у астронавтов.

Отметим, ранее на портале Spacenews.com сообщили, что отправка астронавтов на американском пилотируемом космическом корабле Crew Dragon для Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства якобы дешевле, чем на российском «Союзе МС».