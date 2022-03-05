Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Слух о причастности предпринимателя Евгения Пригожина к провокационным песням основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова распространился в Сети. Бизнесмен ответил на запрос СМИ, имеет ли к этому какое-либо отношение.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Пригожин подчеркнул, что ему много чего приписывали, в том числе якобы влияние на Шнурова, но это не так. Музыкант просто любит свой город и страну, поэтому не боится высказываться.

«Если позволите, отвечу вам на вопрос следующим образом: в России есть те, кто режет правду-матку. Это выдающиеся люди, патриоты с большой буквы. Сергей Шнуров режет эту правду — будь то про мусор или про войну», — цитирует пресс-служба компании «Конкорд» заявление Пригожина.

Бизнесмен обратил внимание журналистов на то, как теперь ведут себя звезды, которые пару месяцев назад критиковали Шнурова за песню о коммунальном коллапсе в Петербурге. Он заявил, что многие из них готовы сбежать из страны из-за западных санкций.