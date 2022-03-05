Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чебоксарском районе вынесен обвинительный приговор осуждённому за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. Он получил пять лет, а с учётом неотбытой части наказания общий назначенный срок составил 5,5 года, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в исправительной колонии № 6 УФСИН по Чувашской Республике. Фигурантом уголовного дела стал 31-летний заключённый.

Следствием и судом установлено, что 18 декабря 2021 года, находясь в жилой секции отряда строгих условий отбывания наказания, во время ужина он бросил в сотрудника колонии тарелку с горячей пищей. Пострадавший получил ожоги лица, шеи и грудной клетки.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества»). Приговором суда ему с учётом неотбытой части наказания ему назначено пять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инцидент произошёл в алатырской колонии. Следствие установило, что 28-летний заключённый утром 2 апреля 2021 года в помещении изолированного типа снял дверь туалетной кабинки и закрыл бумагой видеокамеру.

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