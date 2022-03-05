Йошкар-Ола, , 12:08 — REGNUM По данным на 1 марта текущего года, в Марий Эл 11 048 жителей республики в возрасте старше 60 лет подали заявление на получение единовременной выплаты после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Марий Эл на своей странице в социальных сетях.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

До настоящего момента выплаты за прививку уже получили 8255 жителей региона, общая сумма выплат составила 16,673 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 398 174 человека. В числе привитых доля жителей республики в возрасте старше 60 лет достигла 30,1% — 119 998 человек.

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