Йошкар-Ола, 5 марта 2022, 12:08 — REGNUM По данным на 1 марта текущего года, в Марий Эл 11 048 жителей республики в возрасте старше 60 лет подали заявление на получение единовременной выплаты после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) Марий Эл на своей странице в социальных сетях.
До настоящего момента выплаты за прививку уже получили 8255 жителей региона, общая сумма выплат составила 16,673 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 марта, в Марий Эл прививку от коронавируса сделали 398 174 человека. В числе привитых доля жителей республики в возрасте старше 60 лет достигла 30,1% — 119 998 человек.
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