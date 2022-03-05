Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение в Петербурге «закона о тишине» переданы сотрудникам полиции. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Погожев ИА REGNUM Просьба соблюдать тишину

«Это позволит существенно повысить эффективность работы по пресечению нарушений тишины и покоя граждан в ночное время», — считают в правительстве Северной столицы.

Соглашение между МВД России и правительством Санкт‑Петербурга утверждено правительством России. Теперь в полномочия полицейский входит составление протоколов об административных правонарушениях по статье 8 Закона Санкт‑Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт‑Петербурге». Она предусматривает штраф за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, выходные и праздничные дни. Ранее эти протоколы составляли сотрудники городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Отметим, что финансовые обязательства по выполнению новых полномочий останутся за правительством города. Для этого предусмотрено предоставление федеральному бюджету субвенции из бюджета Петербурга. На этот год заложено порядка 22 млн рублей.

В настоящее время штраф за нарушение так называемого «закона о тишине» в Петербурге достигает 1 млн рублей для юридических лиц, 50 тыс. рублей — для должностных лиц и 5 тыс. рублей — для физических лиц.