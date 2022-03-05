Москва, 5 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Аномально высокая температура на Шпицбергене оказалась следствием влияния его рельефа на воздушный поток. Это установили российские исследователи.

Шпицберген

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликовано в Atmospheric Chemistry and Physics. Отмечается, что за последние 40 лет сентябрьский минимум площади арктического морского льда снизился в полтора раза, а темпы роста температур сейчас втрое превышают средние по планете. Столь быстрое потепление Арктики учёные называют Арктическим усилением, а его причины до сих пор до конца не изучены.

Учёные выяснили, что обтекание воздушным потоком рельефа Арктических архипелагов приводит к росту температуры воздуха и уменьшению облачности, а это — к возможному резкому таянию ледников и снега.

«Виной тому так называемый фён — метеорологическое явление, в результате которого температура воздуха с подветренной стороны горных хребтов может увеличиваться более чем на десяток градусов, как показали уникальные наблюдения на Шпицбергене», — говорится в сообщении.

Внимание учёных из ИФА РАН привлёк случай, когда облачность в районе наблюдений отсутствовала, а температура воздуха у побережья Шпицбергена составила +10 °С, в то время как вокруг архипелага она не поднималась выше — 5−0 °С.

«Мы выдвинули гипотезу, что наблюдавшиеся аномально высокие температуры и ясное небо могли быть обусловлены фёном — явлением, когда воздушный поток нагревается и иссушается при пересечении горного хребта», — рассказал руководитель проекта по гранту РНФ Дмитрий Чечин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИФА РАН.

В результате, исследователям удалось не только доказать, что это был действительно фён, но и выявить конкретный механизм фёнового потепления. Отмечается, что полученные результаты являются первым столь детальным исследованием этого явления на Шпицбергене. А опробованная учеными методика поможет в дальнейшем учесть его влияние на метеорологические величины при анализе климатических изменений в архипелагах Арктики.