Улан-Удэ, 5 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Бурятские предприниматели рассказали главе республики Алексею Цыденову о работе в условиях санкционного давления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, некоторые компании находятся в режиме ручного управления.

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По словам управляющего директора группы компаний «Титан» Раисы Бредний, ситуация меняется ежечасно — поставщики меняют условия, дорожают транспортные расходы, возникают проблемы с логистикой.

«Повышение цен есть. Это связано и с ростом цен у поставщиков, и с ростом транспортных расходов. Мы не спекулируем, мы работаем в тех условиях, которые складываются», — отметила она.

При этом руководители предприятий заверили главу региона о том, что дефицита товаров, особенно социально-значимых, в Бурятии не будет. В качестве мер поддержки бизнеса они предложили упростить систему сертификации товаров, решить кадастровые вопросы и так далее.