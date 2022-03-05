Астрахань, , 12:03 — REGNUM В Астраханской области, по данным на 10:00 5 марта, без электроснабжения остаются около 106,3 тысячи человек. Мощность отключённых потребителей — 33,6 МВт. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Снегопад Pixabay.com

Восстановительные работы ведут 70 бригад — 206 специалистов и 75 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 17:27 4 марта из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра в регионе происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и распределительных сетях 6−10 кВ филиала ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго».

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