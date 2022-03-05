Москва, 5 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Фондовые индексы США завершили сессию 4 марта с новыми потерями, отметив четвертую неделю снижения подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовый рынок

«S&P, который теперь находится в 10% от рекордных максимумов, за неделю упал на 0,8%. Nasdaq Composite, который остается в лидерах снижения из-за повышенной чувствительности бумаги высокотехнологичных компаний, лишился 1,66%, тогда как Dow Jones ограничился символическими потерями по итогам пятидневки, а за вчерашние торги просел на 0,5%.

В целом обстановка на рынках остается напряженной в отсутствие подвижек в сторону разрешения российско-украинского конфликта. На предстоящей неделе спрос на защитные активы будет сохраняться, причем в случае усугубления ситуации в геополитике повышенный интерес игроки могут проявить к золоту.

Желтый металл лишь слегка не дотянул до максимумов сентября 2020 года, отмеченных в конце февраля вблизи уровня 1975 долларов за тройскую унцию. Пожалуй, следует ожидать подъема котировок в направлении уровня 2000 долларов уже в ближайшие дни/недели.

Тем временем ключевая статистика из США показала, что в феврале экономика страны создала 678 тыс. рабочих мест вместо прогнозируемых 400 тыс. Показатели за два предыдущих месяца были пересмотрены в сторону небольшого повышения, а уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%.

В целом отчет выглядит действительно сильным и отражает дальнейшее движение рынка к полной занятости. Единственное, что смутило игроков — отсутствие роста почасовых заработков, которые даже немного упали в годовом выражении.

Впрочем, вышедшей статистики достаточно, чтобы еще сильнее укрепить ожидания относительно мартовского повышения ставки, которое, как заверил Джером Пауэлл, будет скромным с учетом сложившихся обстоятельств в мире.

При этом глава ФРС США подчеркнул, что в дальнейшем темпы ужесточения могут ускориться в зависимости от инфляционных сигналов.

Эта ремарка добавила смелости доллару, который получил дополнительный толчок к росту от Центробанка, также продолжая пользоваться активным спросом в качестве защитного актива.

Индекс USD обновил майские максимумы 2020 года и едва не дошел до отметки 99,00, которая под занавес торгов пятницы спугнула покупателей и спровоцировала локальный откат котировок в район 98,50 на фиксации прибыли.

При этом потенциал роста до психологического уровня 100,00 сохраняется, особенно после подтверждения пробоя отметки 98,00.

Рубль, который ранее демонстрировал попытки замедления обвала, не смог выстоять и обвалился к новым рекордным минимумам в парах с долларом и евро. Доллар отметился на пиках вблизи 122 руб., а евро превышал отметку 131 руб., а к закрытию отступил в зону 127 руб.

При этом нефть не только продолжает торговаться вблизи верхней части диапазона, но и смогла вернуться в область многолетних максимумов в районе 119 долларов за баррель.

На предстоящей неделе можно ожидать перехода Brent за пределы $120 на растущих опасениях введения эмбарго на поставки российской нефти, заменить которую будет сложно, но все же возможно», — — пояснил эксперт.

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