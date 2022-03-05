Элиста, , 12:01 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 165 носителей коронавируса, выздоровели 523 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 5 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В четырёх ковидных стационарах на лечении остаются 195 пациентов с COVID-19, из них десять человек находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 47 860 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 730 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 816 человек.

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