Москва, , 12:06 — REGNUM Трудовой договор с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым расторгнут по решению совета директоров радиостанции. Об этом сообщил 5 марта сам Венендиктов.

Алексей Венедиктов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Он рассказал, что расторжение контракта с ним согласовали за два года до его истечения. Теперь бывший главред намерен заняться своими историческими проектами. «Захватывать мир дальше», — пошутил он.

«Действительно со мной расторгли контракт, это правда», — сообщил Венедиктов ТАСС.

Он добавил, что редакция радиостанции перестала существовать. Сотрудникам предложат иные варианты трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, о решении совета директоров компании ликвидировать «Эхо Москвы» и его сайт Венедиктов заявил 3 марта.

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