Сеул, , 11:58 — REGNUM В рамках Корейско-африканского форума, прошедшего в Сеуле 3 марта, министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён провел ряд встреч с представителями стран Африки. Об этом сообщает News1 со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель Южной Кореи встретился с заместителем председателя Африканского союза Моник Нсанзабаганва. Стороны разделили мнение о том, что взаимовыгодные отношения могут внести большой вклад в индустриализацию стран Африки и расширение глобальной цепочки поставок Южной Кореи, а также договорились об обмене между компаниями.

В тот же день Чон Ый Ён провел встречу с главой МИД Сенегала Айсата Таль Саль, с которой обсудил расширение двустороннего сотрудничества, ситуацию в Сахеле (регион в Африке), а также договорился о расширении сотрудничества в области развития.

Глава МИД Южной Кореи также встретился с министром иностранных дел Малави Нэнси Тембо. В ходе встречи представители двух стран подписали соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве.

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