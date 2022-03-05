Магас, 5 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Ингушетии признаны виновными еще двое участников вооруженного нападения на отделение почты в городе Карабулаке в 2019 году. По решению суда одному из подсудимых назначили наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на восемь лет и два месяца, а второму — на два месяца больше, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

Напомним, 8 февраля 2019 года группа вооруженных бандитов совершила разбойное нападение на работников отделения почтовой связи № 007 в Карабулаке. По угрозой расправы они украли 400 тыс. рублей из средств, поступивших для выплаты пенсий. Пытаясь скрыться с места преступления, бандиты открыли огонь по прибывшим бойцам группы быстрого реагирования частной охранной организации. Был ранен один из охранников.

По горячим следам были задержаны пятеро членов банды, одного объявили в розыск. Ранее троих из задержанных осудили к большим срокам лишения свободы.

Читайте также: Задержаны пятеро участников нападения на почту в Ингушетии