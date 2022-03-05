Бухарест, 5 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Самолеты ВВС США провели учебные полеты в небе над Румынией, отрабатывая план по защите восточных рубежей НАТО. Об этом 5 марта пишет бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

Согласно официальной информации, в учениях приняли участие американские стратегические бомбардировщики В-52 Stratofortress, базирующиеся на военном аэродроме Фэрфорд (Великобритания), а также истребители и бомбардировщики Германии и Румынии. Акция прошла под руководством сил Пентагона.

«В ходе воздушных маневров были отработаны задачи, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства отдельно взятой страны-члена Североатлантического альянса», — говорится в заявлении минобороны Румынии.

«Совместные миссии по обучению гарантируют, что оборонительная мощь НАТО остается непревзойденной», — сказал главнокомандующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харригян.