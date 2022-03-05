5 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского, раскритиковавшего НАТО и, в частности, заявившего о том, что альянс сознательно отказался закрыть небо над территорией возглавляемого им государства.

Оксана Переможенко, , 14:33 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО, в частности, заявив о том, что альянс сознательно отказался закрыть небо над территорией возглавляемого им государства. Соответствующее заявление политик сделал в своем очередном видеообращении, опубликованном 4 марта в телеграм-канале офиса президента Украины.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«НАТО сознательно утвердило решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Заявление украинского лидера обсудили в телеграм-канале украинского политолога Александра Семченко. Многие напомнили о том, что в НАТО и ранее постоянно заявляли о том, что не будут принимать участия в конфликте на Украине.

«Значит, сливают потихоньку главнокомандующего», — отреагировал Андрей.

«Агонический припадок», — добавил Alex L.

«До Зели (Зеленского — О. П.) начинает доходить, что… [американцы] — те ещё друзья», — отметил Евгений Е.

«Они обманули и Саакашвили», — добавил Артур.

«Пятая стадия — принятие…» — прокомментировал новость Lethos.

«У Зели (Зеленского — О. П.) истерика… Да пойми ты уже… что никому ты не нужен», — не выдержал Андрей.

«Он действительно думает, что НАТО из-за маленького клочка земли подвергнет всю планету опасности? Он вообще в своем уме? Его поддерживают как могут. Европа сама страдает от своих санкций, США сами страдают от своих санкций, ему мало? Он хочет уничтожить [земной] шарик? Хочет, чтобы НАТО вступили в вооруженный конфликт? Боже, слава Богу, что у этих идиотов забрали ядерное оружие», — написал один из участников обсуждения.

Солдаты НАТО U.S. Army Europe

«Неужели до него доходит?» — задался вопросом Евгений К.

«У него истерика», — отметила Аня.

«Говорили ему о примере Афганистана, а он не верил…» — добавил Сергей К.

«Ну так его сколько предупреждали, что никто ему не поможет. А он до сих пор радуется, что весь мир с ним», — пишет Юлянка Ю.

«Саакашвили так же подумал. Финал мы знаем», — прокомментировал Михаил.

«Интересно, у этих лицемеров, я имею ввиду коллективный Запад, когда-нибудь хватит мужества признать, что созданный ими нацистский проект… современная Украина толкает весь мир к войне???» — поинтересовался Владислав.

«Это не на сцене кривляться, тут надо думать, что ты несёшь, и быть готовым отвечать за это», — добавил Е. К.

«Ему говорили ещё до того, что НАТО не будет вмешиваться… А сейчас чего орать-то?..» — недоумевает Olga.

«В 90-х наши поверили в дружбу Запада и США, и развалилась страна. Зеленский наступил на те же грабли. Зачем дружить против кого-то? Можно было просто жить и развивать экономически свою страну, тебя никто не заставляет любить нас, просто не надо создавать угрозу, это ведь так просто», — написала Элеонора Б.

«Наконец-то прозрение приходит», — добавила Galyrewa.

«Мощно он задвинул! Друзья уже не друзья. А курс на НАТО он еще не сжёг?» — подытожила Полина В.

«Зеленский морально готовит слушателей к тому самому нейтральному (вне НАТО) статусу Украины, которого требует Россия», — прокомментировал видеообращение Зеленского, в котором последний раскритиковал НАТО, украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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