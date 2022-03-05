Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Основной корпус городской больницы Святого Великомученика Георгия на севере Петербурга спустя два года непрерывной работы с ковидом вернулся к плановому оказанию медицинской помощи. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия

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Напомним, сегодня исполняется два года со дня выявленного первого случая заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге. С тех пор, а именно с 16 марта 2020 года, больница Святого Георгия была полностью перепрофилирована под работу с ковид-пациентами, лечение которых не прекращала до недавнего времени.

«С 5 марта 2022 года, после двух лет непрерывной работы по оказанию помощи пациентам с COVID-19, основной корпус больницы возобновит прием соматических пациентов», — отметили в аппарате вице-губернатора.

Там указали, что восстановление профильной деятельности было бы невозможным без строительства нового корпуса-трансформера больницы мощностью 305 коек, введенного в эксплуатацию 15 декабря 2021 года, в котором продолжается прием пациентов с COVID-19.

За время работы в качестве инфекционного стационара в основном корпусе больницы Св. Георгия была оказана помощь 32 153 больным, 8657 из них прошли через реанимацию, а 2775 пациентов находились на ИВЛ.

Добавим, что на сегодняшний день больница Святого Великомученика Георгия — многопрофильный стационар мощностью 580 коек, оказывающий квалифицированную специализированную медицинскую помощь, как по экстренным показаниям, так и в плановом порядке. В стационаре получают лечение пациенты с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической и кардиологической патологией.