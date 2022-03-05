Шарья, Костромская область, , 12:01 — REGNUM Одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий Костромской области — завод ООО «СВИСС КРОНО» в Шарье оштрафовали на 24 млн рублей за загрязнение почвы нефтепродуктами. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Завод Http://old.adm44.ru

С жалобой в надзорный орган обратились местные жители. Они рассказали, что предприятие незаконно складирует отходы на земельных участках, совокупная площадь которых сопоставима с размерами футбольного поля.

Проверка подтвердила опасения шарьинцев. Инспекторы взяли пробы почвы и установили «значительные» превышения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам и фенолу.

По итогам расследования компании выписали административный штраф в размере 24,7 млн рублей, из которого завод выплатил малую часть — 76 тысяч рублей. Оставшуюся сумму предприятие оплатит в установленные законом сроки. В противном случае Росприроднадзор обратится в суд.

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