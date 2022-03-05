Воронеж, , 11:55 — REGNUM В Воронежской области в стационары госпитализировали 269 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 5 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 4 марта, сообщалось о 246 госпитализированных ковид-пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки получили ещё 2 253 человека. Для сравнения — накануне, 4 марта, сообщалось о 2 642 новых заразившихся. Выздоровевшими за последние сутки признаны сразу 5 095 человек. Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 342 234 случая заражения коронавирусом, выздоровели 269 470 пациентов. От осложнений на фоне коронавируса скончался 7 721 пациент. Коллективный иммунитет в регионе составляет 63,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 марта, оперативный штаб Воронежской области принял решение об отмене QR-кодов в регионе, а также разрешил заведениям общепита принимать посетителей в ночное время.