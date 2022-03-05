Москва, 5 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Неполадки в работе мессенджера Telegram отмечают пользователи во всем мире. Это 5 марта следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Отмечается, что сбои в работе мессенджера зафиксированы в России, Белоруссии, Германии, США, на Украине и в ряде других стран.

При этом 60% пользователей Telegram испытывает проблемы при подключении к серверу, 20% — сообщает о сбоях в работе мобильного приложения и еще 20% — жалуется на проблемы с получением сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США обеспокоились решением Роскомнадзора о блокировке социальной сети Facebook на территории России.