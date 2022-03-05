Чебоксары, 5 марта, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Застройщиком территории у мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах может стать ООО «Специализированный застройщик «Специализированная передвижная механизированная колонна № 8». Общество стало единственным участником торговой сессии, поэтому планируется предложить заключить договор с данной компанией, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Сергей Коробко Монумент Воинской Славы в Чебоксарах

Речь идёт об участке площадью 33 345 кв. метра (3,3 гектара), расположенном возле мемориального комплекса по улице Зоя Яковлевой в Чебоксарах. Начальная цена права на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории составляла 18 331 747 рублей 20 копеек. Участок предоставляется победителю в аренду на пять лет.

Торговая сессия прошла 4 марта. В ней принял участие единственный претендент. Это общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Специализированная передвижная механизированная колонна № 8». Согласно протоколу, аукцион признан несостоявшимся, так как подана «только одна заявка на участие».

«В случае если аукцион признан несостоявшимся и единственная заявка и заявитель, подавший указанную заявку, признаны соответствующими всем требованиям и указанным в извещении условиям аукциона, организатор торгов в течение 10 дней со дня оформления протокола о результатах аукциона обязан направить предложение о заключении договора […] единственному участнику аукциона по начальной цене», — говорится в документе.

Отметим, что участок находится в федеральной собственности. Как следует из документа, он был выставлен на торги на основании решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства (протокол от 17 марта 2021 года), правительственной комиссии о целесообразности комплексного развития незастроенной территории (протокол от 14 октября 2021 года) и решения правления акционерного общества «Дом.РФ» (протокол от 26 ноября 2021 года).

Напомним, что ранее «Дом.РФ» предложил построить на участке по улице Зои Яковлевой в Чебоксарах «микрорайон комфорт-класса» с «подземным паркингом, зелёными зонами и объектами социальной инфраструктуры». Как следует из документа, максимальная площадь жилого фонда многоквартирной жилой застройки на данной территории — 54 тыс. кв. метров, этажность — «до 25 этажей».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о застройке территории возле главного мемориального комплекса в Чувашии — парка «Победа» — вызвало резонанс в республике. В соцсетях большинство высказывались против жилищного строительства, ссылаясь на дефицит парковых зон в Чебоксарах и на то, что небоскрёбы всё больше и больше подпирают комплекс «Победа» с Вечным огнём и монументом Воинской Славы.

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Глава Чувашии Олег Николаев, комментируя ситуацию, заявил, что «мы, естественно, не можем, с одной стороны препятствовать, но при этом можем выставить требования с точки зрения архитектурных решений, учёта геологических и иных особенностей».