Самара, , 15:05 — REGNUM Трансляция Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра России будет транслироваться из Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича через виртуальные залы России. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что 5 марта в день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича состоится концерт в исполнении оркестра Большого театра России. Дирижировать будет главный дирижёр и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев.

«Одно из величайших творений Дмитрия Дмитриевича Шостаковича — Седьмая симфония, которая была дописана и впервые исполнена 5 марта 1942 года в Куйбышеве эвакуированным оркестром Большого театра под управлением выдающегося советского дирижера Самуила Самосуда, будет исполнена вновь», — сообщает пресс-служба.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил организовать трансляцию концерта через систему виртуальных концертных залов.

«Эта особая ситуация, в которой сегодня находится Россия, весь наш народ, сплачивая все общество, придает особый статус культурному событию, которое пройдет в Самаре. Мы постараемся сделать все, чтобы как можно больше людей приняли участие в этом важном событии в культурной жизни нашей страны», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Присоединится к этому культурному событию можно будет через систему виртуальных концертных залов.

Сообщается, что всероссийский виртуальный концертный зал — это проект Министерства культуры России.

В Самарской области прямую трансляцию можно будет посмотреть 5 марта в 21:00 час в виртуальных концертных залах, которые расположены в десяти городах губернии.