Москва, , 11:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за совершение сделок и операций по отмыванию денежных средств и иного имущества, полученных преступным путём, если об этом было заведомо известно. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

КоАП РФ Pravo.ru

Теперь КоАП РФ дополнен новой статьёй 15.27.3.

«Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой», — говорится в статье КоАП.

Также предусмотрено административное приостановление деятельности юридического лица на срок до 30 суток. При этом юридическое лицо может быть освобождено от ответственности, если оно способствовало выявлению правонарушения, проведению административного расследования, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

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Это относится к сделкам, которые совершают в интересах юрлиц их бенефициарные владельцы, а также физического лица, уполномоченные действовать от имени юрлица, либо занимающие должность в органах его управления или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельность.

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