Красноярск, 5 марта 2022, 11:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 1412 носителей коронавируса, госпитализировали 169 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в федеральном оперштабе.
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За весь период пандемии в Красноярском крае подтверждено 347 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 285 086 человек (+5129 за сутки).
Жертвами COVID-19 в крае стали ещё 19 человек, за всё время в регионе скончались 10 093 ковид-пациента.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Красноярском крае выявили 1377 носителей коронавируса, выздоровели 5263 человека. Госпитализация потребовалась 253 пациентам, скончались 24 человека.
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