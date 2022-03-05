Париж, , 11:51 — REGNUM Министр публичных счетов Франции Оливье Дюссо признает, что цены, в частности на энергоносители и пшеницу, будут продолжать расти из-за ситуации на Украине и санкций, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы стараемся максимально защитить французов», — заявил министр, имея в виду тарифный щит, ограничивающий рост цен на энергоносители для жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые фондовые рынки снова упали, особенно европейские индексы, что вызывает опасения экономической рецессии в Европе.

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