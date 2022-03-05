Париж, 5 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министр публичных счетов Франции Оливье Дюссо признает, что цены, в частности на энергоносители и пшеницу, будут продолжать расти из-за ситуации на Украине и санкций, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Мы стараемся максимально защитить французов», — заявил министр, имея в виду тарифный щит, ограничивающий рост цен на энергоносители для жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые фондовые рынки снова упали, особенно европейские индексы, что вызывает опасения экономической рецессии в Европе.