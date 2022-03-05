Донецк, 5 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор для выхода жителей Мариуполя через Запорожье небезопасен из-за возможных провокаций украинских националистов. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 5 марта в эфире Первого канала.

Council.gov.ru Денис Пушилин

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По его словам, властям ДНР проблематично нести ответственность за гуманитарный коридор в направлении Запорожья. Ранее о такой возможности покинуть Мариуполь сообщил горсовет.

Пушилин подчеркнул, что на этом направлении «крайне небезопасно», так как там действуют националистические батальоны и уже наблюдаются провокации.

Как сообщало ИА REGNUM, Пушилин также рассказал о подрыве украинскими националистами жилого дома в Мариуполе. Под завалами могут находиться до 200 человек, в основном — женщины и дети.

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