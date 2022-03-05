Казань, 5 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На трассе «Зеленодольск — Казань» 5 марта произошло столкновение автобуса и грузовика. В результате аварии, по информации «Татар-информ», несколько человек пострадали.

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Предварительно, грузовик начал разворачиваться в неположенном месте, двигающийся сзади автобус не успел затормозить. Оба водителя оказались зажаты в салонах транспортных средств. Всего травмированы четыре человека — водитель автобуса и трое пассажиров. Пострадавших в ДТП госпитализировали.

ИА REGNUM напоминает, 9 февраля на 67-м километре автодороги «Казань — Шемордан» в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

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