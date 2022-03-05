Пермь, 5 марта 2022, 11:46 — REGNUM В Пермском крае возник дефицит донорской крови. Информация об этом появилась в соцсети в аккаунтах Пермской станции переливания крови.
Медики отмечают, что потребность в донорской крови остается высокой. Нужны доноры I и II групп крови обоих резус — факторов.
Прием доноров ведётся, как по предварительной записи, так и без нее. Сдать кровь можно в пермском и кунгурском филиалах в рабочие дни. В своих комментариях пермяки спрашивают, почему не изменяют рабочий график и не дают возможность донорам сдать кровь в субботу.