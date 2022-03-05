Махачкала, 5 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Жительница Дагестана попала под следствие за участие в незаконном вооруженном формировании и в деятельности террористической организации. Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Избербаш, сообщили 5 марта в ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Как стало известно сотрудникам ФСБ, подозреваемая в 2016 году вступила в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на то, что достоверно знала о том, что в России эту организацию признали террористической и запретили ее деятельность.

Молодая женщина стала помогать членам НВФ, «оказывая им медицинскую помощь и присматривая в качестве медицинской сестры за раненными членами террористической организации». В настоящее время подозреваемую разыскивают для задержания и привлечения к ответственности.