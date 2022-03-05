София, 5 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Главное управления пожарной безопасности и защиты населения (ГУПБЗН) Болгарии объявило о проведении масштабной проверки состояния бомбоубежищ и других систем гражданской обороны по всей территории страны. Об этом 5 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, все соответствующие данные будут занесены в единый электронный реестр.

«Граждане будут располагать достоверными сведениями о действующих укрытиях, расположенных в их районах, а также смогут рассчитывать на получение оперативных сведений региональных штабов ГО», — заявил главный комиссар ГУПБЗН Николай Николов.

По словам Н. Николова, в настоящее время Болгария располагает разветвленной системой надёжных убежищ, построенных еще в 1950-х — 1980-х годах. Всего в стране их насчитывается более 700, включая главное укрытие болгарской столице — софийское метро.