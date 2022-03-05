Саранск, 5 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Решением суда фигурант уголовного дела о взятке, сотрудник кадрового подразделения управления МЧС по Мордовии заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

По версии следствия, 2 марта текущего года мужчина был задержан сотрудниками управления ФСБ при получении взятки в размере 50 тыс. рублей от местного жителя, которому требовалась помощь в трудоустройстве на работу в региональное управление МЧС.

В настоящее время по уголовному делу по ч.2 ст.290 УК РФ («Получение взятки») проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и направленных на закрепление доказательной базы. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге директора рынка «Петровский», заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Оренбургу и Оренбургскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по региону и жителя Оренбурга подозревают во взяточничестве.

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