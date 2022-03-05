Донецк, , 11:44 — REGNUM Боевики украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали в Мариуполе дом, под завалами в подвале которого находится 200 человек и большую часть из них составляют женщины и дети. Об этом 5 марта заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте

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«Буквально несколько минут назад боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привели в действие заложенное ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу: Бульвар Меотиды, 15/20. Под завалами в данный момент в подвале остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что ранее администрация Мариуполя заявила об открытии гуманитарного коридора в сторону Запорожья, однако из-за большого числа провокаций властям ДНР крайне проблематично нести за него ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, что в ходе наступательных действий войска ДНР освободили за последние 24 часа от киевских боевиков три населенных пункта.