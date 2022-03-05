Томск, , 11:43 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные Томского гидрометцентра.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

6 марта в Томске и по области ожидается снег, местами сильный, в южных районах пройдёт мокрый снег. В некоторых районах возможен гололёд, на дорогах снежные заносы. Ветер усилится до 18−23 метров в секунду.

«Возможно падение снежных и ледяных масс с крыш, обрушение широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений в результате снеговой нагрузки», — добавили в управлении.