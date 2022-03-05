Южно-Сахалинск, , 11:41 — REGNUM На Сахалине с 6 по 8 марта будет действовать снежный циклон. Спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Снег Дарья Драй © ИА REGNUM

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По прогнозам специалистов Сахалинского управления Росгидромета, первыми циклон встретят 6 марта Анивский, Корсаковский, Невельский, Холмский, Долинский, Томаринский районы и Южно-Сахалинск. Прогнозируется снег, ветер от 11 до 16 м/с и метель. Сильный снег пройдёт в Южно-Курильском и Курильском районах, а 7 марта осадки ослабнут до умеренных, но существенно усилится ветер до 27−32 м/с.

В Северо-Курильском районе 8 марта пройдёт умеренный снег при сильном ветре до 25−30 м/с.

Из-за непогоды с 5 марта с 17:30 прекратила работу паромная переправа «Ванино-Холмск».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке с 7 по 9 марта ожидается тихоокеанский циклон, который принесет в районы края снег, сильный ветер и метель.