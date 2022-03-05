Омск, 5 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Уголовное дело о похищении человека, разбое и других преступлениях возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Idea.ru Задержание преступника

Подозреваемый — 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, разбои и другие преступления.

По версии следствия, днём 4 марта злоумышленник пришёл к незнакомой 30-летней женщине, продававшей автомобиль «Мазда». Убедившись, что в квартире больше никого нет, мужчина, угрожая макетом пистолета, похитил у омички золото, мобильный телефон и кошелёк. Затем он насильно посадил её в свой автомобиль «Ниссан», вывез в гараж, где, угрожая убийством, заставил подписать договор купли-продажи автомобиля.

Злоумышленник снял с карты омички через онлайн-перевод 50 тысяч рублей, посадил её в погреб, закрыл и удерживал там в течение пяти часов, а сам уехал.

Затем подозреваемый вернулся, поместил связанную женщину в багажник «Мазды», вывез её в лес, где «совершил в отношении неё ряд насильственных действий».

Злоумышленник отпустил женщину только утром. После этого он уехал продавать похищенный автомобиль. В Кировском округе Омска подозреваемый встретился с покупателями. Они засомневались в правомерности сделки и вызвали полицию. Вскоре к правоохранителям обратилась и добравшаяся до города попутным транспортом потерпевшая.

Подозреваемого, работающего таксистом, задержали. Похищенное, в том числе автомобиль, вернули потерпевшей. Мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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