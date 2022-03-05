Курск, , 11:38 — REGNUM Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов центральной части России продлен до 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Взлётно-посадочная полоса Игорь Двуреков

До 03:45 14 полёты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Остальные аэропорты работают в обычном режиме. В их числе — аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Курской области работает круглосуточная горячая линия для пассажиров, на которой можно задать вопросы о возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках.