Оренбург, , 11:38 — REGNUM В ковидные отделения на территории Оренбургской области за сутки поступили 133 пациента. Это на 16 больше, чем днем ранее, сообщает 5 марта оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

За сутки из стационаров выписаны 1542 оренбуржца. За этот же период зарегистрировано четыре смерти от коронавирусной инфекции.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в регионе идет постепенно на спад. За последние сутки выявлено 1149 заражений коронавирусом, с начала пандемии — 194 207.