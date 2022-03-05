Москва, 5 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российский оператор экспресс-доставки документов и грузов «СДЭК» работает в обычном режиме и готов доставить отправления из-за рубежа, сообщили в компании.

Марина Каширская ИА REGNUM Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку

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Отмечается, что компания доставляет посылки в том числе из США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Финляндии, Турции и др.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная логистическая компания DHL Express приостановила доставку грузов и документов в Россию, но из РФ и внутри страны отправка осуществляется в штатном режиме.

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