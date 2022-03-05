Ижевск, 5 марта, 2022, 11:34 — ИА Регнум. До настоящего момента в марте пока не наблюдается стабильных плюсовых температур. По оценкам специалистов, активная фаза паводка в Удмуртии придется на вторую декаду апреля, сообщил на своей странице в социальных сетях глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

«Зимой количество осадков ежемесячно превышало климатическую норму, поэтому и объем талых вод ожидаем больше, чем в предыдущие годы», — отметил мэр.

В марте будут начаты работы по монтажу двух насосных станций для откачки талых вод из реки Иж. Для ликвидации возможных подтоплений во время паводка создана мобильная группировка спасателей, оснащенная мотолодками, мотопомпами, аэроботом для эвакуации граждан.

На территориях, которые могут попасть в зону подтопления в период половодья, продолжаются работы по вывозу снега. Общий объем снега по городу в этом году достиг рекордных значений: снеговалка приняли более 980 тыс. кубометров снега. Дорожники проводят расчистку водоотводных канав, при стабильных положительных температурах воздуха начнется расчистка водопропускных труб.

Как сообщало ИА REGNUM, на гидротехнических сооружениях (ГТС) проведена расчистка входных оголовков ото льда, мусора, проверена работоспособность подъемного оборудования, пропускные трубы и каналы освобождены от скопившегося мусора. Начался сброс воды до минимально допустимого уровня.

К 1 апреля в Удмуртии планируют завершить работы по сбросу воды в водохранилищах и прудах.

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