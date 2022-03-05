Ставрополь, 5 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ставропольском крае отменены праздничные народные гуляния, намеченные на 6 марта в связи с Масленицей. Причиной стала непростая ситуация в регионе и стране. С просьбой об отмене праздничных мероприятий обратились к губернатору края Владимиру Владимирову жители Ставрополья.

Yarregion.ru Масленица

«Вчера во время прямой линии ко мне поступило много обращений отменить масленичные праздничные мероприятия. Исходя из текущей ситуации и просьб наших земляков, приняли решение гуляния на эту Масленицу на Ставрополье отменить полностью», — написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.

Владимиров обратился к администрациям муниципалитетов и всем, кто был задействован в подготовке к праздничным масленичным гуляниям, отнестись с пониманием к их отмене.

Напомним, в Ставропольском крае накануне, 4 марта, был введен режим повышенной готовности из-за прибывающих в регион потоков беженцев. По последним данным, их общее число превысило 300 человек.