Казань, , 11:33 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки выявили 1403 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 1685 тестов. Госпитализировали за прошлый день 176 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 166 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По состоянию на 5 марта всего зарегистрировано 124 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 96 102 пациента, скончались 1748 человек. За сутки больничный закрыли 2158 пациентов, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за прошедшую неделю был выявлен лишь один случай заболевания вирусом гриппа. За весь эпидемиологический сезон было зарегистрировано 870 случаев.

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