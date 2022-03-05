Воронеж, , 11:32 — REGNUM В Воронежской области принято решение об отмене требования о предъявлении QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Об этом написал в телеграм-канале 5 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Оперштаб поддержал моё решение отменить QR-коды в Воронежской области. Также договорились отменить запрет на работу общепита в ночное время», — сообщил губернатор.

Глава региона уточнил, что изменения в указ о введении в регионе режима повышенной готовности будут внесены в ближайшее время, соответствующие поручения уже даны.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении заведений общепита в Воронежской области действует с 12 октября, такие же требования для учреждений культуры, спортучреждений, торговых центров также действуют с осени 2021 года.