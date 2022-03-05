Тбилиси, 5 марта, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В возрасте 80 лет скончался известный советский и грузинский киноактёр Элгуджа Бурдули, 5 мая сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из к/ф «Пловец». Реж. Ираклий Квирикадзе. 1981. СССР Элгуджа Бурдули

Элгуджа Бурдули не имел профессионального актёрского образования. В 17-ти летнем возрасте он начал работать спасателем на водах. А затем окончил строительный факультет Тбилисского политехнического института. С 1961—1964 годах он работал в Грузинском государственном хореографическом ансамбле, затем 20 лет был кинооператором. А с 1984 года стал числиться актёром в штате киностудии «Грузия-фильм».

Начиная с 1974 года, Бурдули снялся почти в 50 художественных фильмах. Среди режиссёров картин, в которых он принимал участие, были Нана Джорджадзе, Вахтанг Кикабидзе, Отар Коберидзе, Ираклий Квирикадзе, Темур Баблуани, Сергей Бондарчук, Никита Михалков. Наиболее известной стала роль Бурдули в фильме Темура Баблуани «Солнце неспящих», вышедшем на экране в 1992 году. Бурдули удостоился наград на Берлинском международном фестивале, фестивале «Кинотавр», а также стал обладателем приза российских кинематографистов «Ника» за лучшую мужскую роль

Бурдули также был награждён в 2000 году почетной грамоту Патриархии Грузии за значительный вклад в празднование 3000-летия грузинской государственности. Кроме того, он удостоился звания почётного гражданина города Тбилиси.