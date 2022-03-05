Ярославль, 5 марта 2022, 11:29 — REGNUM Нормы охраны памятников в Ярославле могут быть смягчены в пользу застройщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала градозащитница Ольга Мазанова.
4 марта в Ярославском художественном музее прошла презентация проекта корректировки Проекта зон охраны (ПЗО) объектов культурного наследия. ПЗО определяет общие параметры охраны памятников в городе, исторический центр которого является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По словам Ольги Мазановой, изменения в документ заказали ряд крупных застройщиков, как это было уже не раз.
Напомним, снос зданий, построенных до 1957 года, но не являющихся памятниками, не раз вызывал негодование ярославцев. Современные дома на месте исторических крайне редко вписываются в существующую застройку.
Проект разработан ярославским НКО «Фонд «ИПУРГ». Представители департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области пообещали, что по итогам рассмотрения документа направят замечания разработчикам, и проект будет доработан. Но градозащитники относятся к этому скептически.
С 5 марта начнётся общественное обсуждение предлагаемых изменений, которое проходит на сайте департамента охраны объектов культурного наследия.
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